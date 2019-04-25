حّذر الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، والداعية الإسلامي، بعض الأغنياء من كنز الأموال وعدم استثمارها في مشروعات تّدر عائدا للوطن وتساهم في إيجاد فرص عمل للشباب.

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مساء الخميس، أنه يجب على الأغنياء استثمار أموالهم من أجل عمل مشروعات جديدة وفتح بيوت الشباب، مستطردًا: "متخافوش على الفلوس، ربنا هيحفظهالك طالما هتفتح بيوت ناس".

واستشهد الداعية الإسلامي، بقول الله تعالى: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم"، وبهذا فإن من يكنز الأموال يكون قد خالف تعاليم القرآن الكريم.