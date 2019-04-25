وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على إسناد الأعمال المطلوبة لترميم وتدعيم أعمدة وأساسيات المسجد الإبراهيمي بدسوق لشركة المقاولون العرب.

وقال المحافظ، اليوم الخميس، إن الشركة تقدمت بالمقترحات الأتية: (مقايسة تقديرية بتنفيذ تشطيبات المرحلة الثانية وتحديد البنود المراد العمل بها حيث أنها غير مدرجة بأمر الإسناد "بنود مستحدثة"، مقايسة تقديرية للأعمال المطلوبة لمعالجة رشح مياه من سقف مصلى السيدات بالمسجد، مقايسة تقديرية للأعمال الخاصة بواجهات المسجد".

وكلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال ترميم وتدعيم أعمدة المسجد الإبراهيمي بدسوق وفقاً للخطة الزمنية المحددة، لافتاً إلى مكانة المسجد الدينية والسياحية.