قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، له الشفاعة في إخراج الكثير من النار، وإدخالهم الجنة يوم القيامة، موضحًا أن من يريد شفاعة النبي، عليه بكثرة الصلاة عليه، وكذلك الإيمان بشفاعته.

وأضاف "عبد الرازق"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، :" المحروم من شفاعة النبي هو المكذب بها، والذين يكثرون من اللعن، والظالم فليس له حميم ولا شفيع يُطاع، وكذلك المتطرفين في الدين".

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن القرآن وسورة البقرة وآل عمران تشفع، والأطفال الصغار لهم شفاعة.