عرض برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "DMC"، معلومات عن مشروع أنفاق جنوب بورسعيد الذي يقلص المرور من شرق القناة إلى غربها والعكس إلى 20 دقيقة.

وجاء في التقرير أن المشروع بدأ العمل فيه منذ عام 2015، وتنفذه شركتا المقاولون العرب وأوراسكوم بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما أن طول النفق الواحد 3920 مترا، وأن القطر الداخلي للنفق يبلغ 11.4 متر، و5.5 ارتفاع النفق.

ويستوعب النفق 2000 سيارة في الساعة الواحدة، ويحتوي على 4 ممرات هروب عرضية للطوارئ، كما يبلغ عدد العمال المشاركين في المشروع 4500، ويتم الحفر بحفار يبلغ وزنه 2440 طن.

واتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بربط سيناء بالدلتا عن طريق عدد من الأنفاق؛ وبدأوا العمل منذ مايو 2015 ومن المقرر تسليمه الفترة المقبلة.