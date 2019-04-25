قدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التهنئة، لأشقاء الوطن، في مطرانية الأقباط الكاثوليك، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارة أجراها لها مساء اليوم الخميس، حيث كان فى استقباله الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة وبنى سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك.

وأشاد راشد، خلال كلمته، بروح المحبة والألفة التى يتمتع بها الشعب المصرى وتتجسد على أرض الواقع، من خلال حرص المواطنين على مشاركة بعضهم البعض فى المناسبات الدينية بالتهنئة وتبادل الزيارات.

وأكد محافظ الجيزة، حرص القيادة السياسية للدولة على توطيد تلك العلاقات،: "الرئيس عبد الفتاح السيسى كان سبَّاقا، بحرصه على مشاركة المواطنين بصورة شخصية في مختلف الاحتفالات الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية".

من جهته، أهدى الأنبا توماس عدلي، للحضور، وثيقة الأخوة الإنسانية، الموقَّعة بواسطة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان (خلال فبراير الماضي) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم "عدلي" التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، متمنياً دوام السلام والمحبة لشعب مصر والعالم.

رافق المحافظ خلال الزيارة، كل من، اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ، واللواء محمد رأفت همام السكرتير العام، وجمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة، وياسر محمد سامى رئيس حى جنوب الجيزة، ومنى منير عضو مجلس النواب، ووفد من مديرية الأوقاف وإدارة المنطقة الأزهرية بالإقليم.