توقع محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، تصل ذروتها الاثنين -يوم شم النسيم- المقبل بدرجة حرارة 34 درجة مئوية على القاهرة، مع استمرار نشاط الرياح غير المثير للرمال والأتربة خلال الأيام المقبلة.

ونصح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "الفضائية المصرية"، المواطنين بتخفيف الملابس مع ارتفاع درجات الحرارة، ولكن الحذر في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر حيث تشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

كما حذر مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين وقائدي المركبات من شبورة مائية غدًا على الطرق المؤدية إلى القناة والسواحل الشمالية، ناصحًا إياهم بتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة.