افتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس، معرض الكتاب الخيري السنوي الأول، الذي يقام بالممشى السياحي، الذي نظمته جمعية المرشد السياحي "صوت مصر".

ضم المعرض مجموعة كبيرة من الكتب الأدبية والتاريخية من تبرعات العديد من القراء والمرشدين السياحيين، وذلك لنشر الوعي الثقافي والتاريخي للقراء والمواطنين.

وقال عبدالله، إن المعرض فرصة كبيرة للعودة لزمن القراءة حيث يضم المعرض مجموعة من الكتب القيمة في مختلف المجالات، بأسعار في متناول الجميع.

وأضاف "عبدالله"، أن المحافظة ستسعى لتوفير أماكن مختلفة لإقامة مثل هذة المعارض، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة والوصول لكل المدن لتوفير الكتاب.