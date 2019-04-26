إعدام 315 كيلو أغذية فاسدة ومياه مجهولة المصدر في البحر الأحمر

أعدمت حملة لإدارة الطب الوقائي بمديرية صحة البحر الأحمر، برئاسة تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، 315 كيلوجراما من الأغذية الفاسدة و1000 لتر مياه مجهولة المصدر، في عدة حملات بمدن البحر الأحمر.

مرت الحملة على محلات بيع الأسماك الطازجة والمملحة بمدينة الغردقة، وتم تحرير محضر لوجود نقص اشتراطات وعدم حمل شهادة صحية، وتم إعدام 15 كيلوجرام أسماك مملحة بإحدى محلات الفسخاني بمدينة الغردقة.

وتم المرور أيضا على المحلات والمنشآت التجارية بمدينة مرسى علم، وتم إعدام 300 كيلو أغذية متنوعة و1000 لتر مياه مجهولة المصدر، معبأة داخل قارورة غير مدون عليها بيانات.

تم تحرير محضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.