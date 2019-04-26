قال الفنان هشام سليم، إنه ليس لديه أي مشاكل مع النادي الأهلي أو جماهيره، لافتا أن مشكلته أنه نقل رأي والده الراحل الكابتن صالح سليم.

وأضاف "سليم"، خلال لقائه مع شريف منير وابنته "أسما" في برنامج "أنا وبنتي"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه يتعرض للسب من بعض الجماهير، متسائلًا: "النهاردة ناس دُفعوا عشان يشتموني، ومعرفش اتدفعوا ولا بيشتومني تبرعًا".

وتابع: "مشكلتي مع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إني قولت رأي أبويا فيه، وأظن أن الايام وضحت إني كان عندي حق في حاجات كتير، واعتراضي على الكابتن الخطيب إداريًا".