هشام سليم يهاجم "الخطيب": معندهوش خبرة كافية.. ممسكش حاجة قبل كده ونجح

هاجم الفنان هشام سليم، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، معتبرًا أنه ليس لديه خبرة كافية لتولي منصب رئيس النادي، متابعا: "معندوش خبرة كافية ومكنش مسك حاجة قبل كده ونجح فيها".

واستنكر "سليم"، خلال لقائه مع شريف منير وابنته "أسما"، في برنامج "أنا وبنتي" المذاع عبر فضائية "ON E"، قول الخطيب: "أنا الكابتن صالح سليم شربت منه وعارف كل حاجة، والكابتن صالح سليم مكنش فيه حاجة بتتعمل في النادي الأهلي إلا لما كان يقولي إيه رأيك يا خطيب".

واستنكر سليم قول الخطيب، إنه "تحدث مع الكابتن صالح سليم لمدة 14 ساعة أثناء سفر الفريق لجنوب إفريقيا"، متساءلًا: "إزاي الكابتن صالح سليم قعد يتكلم معاه 14 ساعة، وهو مبيعملش حاجة غير لما ياخد رأيه وهل ده كلام واضح!".