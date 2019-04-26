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«أرطغرل».. آخر الغزوات العثمانية الفاشلة

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عاجل| السيسي: مصر والصين يمثلان أقدم حضارتين في تاريخ البشرية

عاجل| السيسي: مصر والصين يمثلان أقدم حضارتين في تاريخ البشرية

رئيس الصين: نهدف لاستئصال الفقر وزيادة التوظيف وتحسين معيشة الشعب

رئيس الصين: نهدف لاستئصال الفقر وزيادة التوظيف وتحسين معيشة الشعب

رئيس الصين: تدشين عدد كبير من مشاريع التعاون مع مختلف دول العالم

رئيس الصين: تدشين عدد كبير من مشاريع التعاون مع مختلف دول العالم

بث مباشر| انطلاق فعاليات منتدى "الحزام والطريق" في الصين بحضور السيسي

بث مباشر| انطلاق فعاليات منتدى "الحزام والطريق" في الصين بحضور السيسي

"إدارة التجنيد": لم نستغن عن "شيخ الحارة" فيما يختص بعملنا

"إدارة التجنيد": لم نستغن عن "شيخ الحارة" فيما يختص بعملنا

هشام سليم: "مش عايز أروح أقعد في الأهلي.. ولا أبقى في إدارته"

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إقبال كبير من الزوار على معرض «أهلاً رمضان» والمواطنون: «نفسنا فى تخفيضات أكتر فى الأسعار»

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تفجير جديد وغلق الكنائس وكشف الجناه.. "24 ساعة مشتعلة" في سريلانكا

أبرز المزارات السياحية ويزورها السيسي.. قاعة الشعب الكبرى بالصين

أبرز المزارات السياحية ويزورها السيسي.. قاعة الشعب الكبرى بالصين

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