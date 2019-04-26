عاجل| السيسي: مصر والصين يمثلان أقدم حضارتين في تاريخ البشرية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خالص الشكر للرئيس الصيني شي جين بينج وللشعب الصيني الصديق على حفاوة الضيافة والاستقبال مهنًا الرئيس الصيني على قرب الاحتفال بمرور 70 عام على بانشاء الاحتفال بجمهورية الصين الشعبية.

وأضاف خلال كلمته في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في دورته الثانية أن مصر هي أول دولة عربية وافريقية تعلن اعترافها بالصين مؤكدا ان تواجده في زياته السادسة خلال السنوات الخمس الماضية تعد خير دليل على عمق وصلابة العلاقات بين البلدين ممثلان أقدم حضارتين في التاريخ الانساني.

وأشار الرئيس السيسي أن التعاون بين البلدين تم ترجمته بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عام 2014 وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2016 من خلال برنامج تنفيذي لتعزيز تلك الشراكة خلال السنوات الخمس التالية وعلى نحو يؤسس لاطار حاكم للتعاون مع شريك واع بالمصالح المشتركة بين البلدين في الاطار الثنائي في مختلف المجالات أو على المتسوى الدولي والاقليمي بشكل عام وارتباطا بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.