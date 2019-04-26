أعلنت محافظة شمال سيناء، نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن بالقرية الشبابية بوسط العريش، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

قال الشيخ محمد سعد العش، مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء، إن وزير الأوقاف سوف يلقي خطبة الجمعة بعنوان "عوامل بناء البلدان"، في القرية الشبابية بالعريش، وكذلك توزيع 4000 كيس من المواد الغذائية على أسر أول رعاية لشهر رمضان.

فيما سيفتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياض، معرضًا للفنون الجميلة ومعرضًا آخر للمنتجات الزراعية في مدينة العريش الشبابية بحضور وزير الأوقاف ومحافظ شمال سيناء في الصالة المغطاة بالعريش.