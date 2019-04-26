أسعار العملات اليوم في مصر

تباينت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري، من خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك، واستمرارا للخدمات التي تقدمها تستعرض "الوطن" أسعار العملات كالتالي:

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 17.15 للشراء و17.23 للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 4.65 جنيه للشراء و4.68 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلي المصري وأبو ظبي الإسلامي نحو 4.66 جنيه للشراء و4.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنوك الأهلي المصري، عودة وبنك مصر نحو 19.18 جنيه للشراء و19.33 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 19.21 جنيه للشراء و19.35 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 22.12 جنيه للشراء و22.29 جنيه للبيع، وسجل في البنك المصري لتنمية الصادرات 22.21 جنيه للشراء و22.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 4.55 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.