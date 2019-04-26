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«أرطغرل».. آخر الغزوات العثمانية الفاشلة

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5000 شرطي لتأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم في أسيوط

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أسعار السمك اليوم الجمعة 26-4-2019 في مصر

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سفير مصر في الصين: مصر تعي أهمية مبادرة الحزام والطريق

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