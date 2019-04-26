تستعرض "الوطن" يوميًا لقرائها أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، استمرارا للخدمات التي تقدمها، وبينها البطاطس، الجزر، الفلفل، ورق العنب والبسلة، وذلك على النحو التالي:

الليمون

وصل سعر كيلو الليمون إلى 20 جنيهًا.

الخرشوف

جاء سعر الخرشوف 3.5 جنيه للقطعة.

ورق العنب

تراوح سعر ورق العنب بين 17 و20 جنيهًا للكيلو.

الجزر

استقر سعر الجزر عند 4 جنيهات للكيلو.

الثوم

تراوح سعر الثوم بين 3.5 و5 جنيهات للكيلو.

الباذنجان

وصل سعر الباذنجان إلى 5 جنيهات للكيلو.

الفلفل

وصل سعر كيلو الفلفل إلى 12 جنيهًا.

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 و5 جنيهات.