تستعرض "الوطن" يوميًا لقرائها أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية، استمرارا للخدمات التي تقدمها، ومن بينها الفراولة، البرتقال، الجوافة، الخوخ.

الموز

بلغ سعر الموز 7.5 جنيه للكيلو.

البرتقال

تراوح سعر كيلو البرتقال بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

الأفوكادو

وصل سعر الأفوكادو 50 جنيها للكيلو.

الخوخ

وصل سعر كيلو الخوخ إلى 10 جنيهات للكيلو.

الفراولة

بلغ سعر الفراولة 6.5 جنيه للكيلو.

الجوافة

وصل سعر كيلو الجوافة إلى 10 جنيهات للكيلو.

الكنتالوب

بلغ سعر الكنتالوب 7.5 جنيه للكيلو.

التفاح

بلغ سعر كيلو التفاح 15 جنيهًا للكيلو.