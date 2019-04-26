تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على مشاجرة نشبت بين صاحب محل للملابس الجاهزة، تابع لقسم شرطة عابدين، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "مخدرات"، وبين بائع متجول، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "بلطجة"، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية ضرب، بسبب "فرش" الثاني لبضاعته أمام محل الأول.

واستعان كلٌ منهما بأنصاره، وتعدوا على بعضهم البعض بالتراشق بالحجارة والعصى الخشبية، مُحدثين تلفيات عبارة عن كسر واجهات ثلاثة محال كائنة بمحل البلاغ، وقيامهم باستعراض القوة وترويع قاطني المنطقة.

انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل الواقعة، وضبط الطرف الأول والثاني و3 آخرين، وبتكثيف الجهود تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط باقي المتهمين والبالغ عددهم 18 شخصا، وبحوزتهم 6 عصا خشبية "شوم"، و5 "ماسورات" حديدية.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستخدام المضبوطات حيازتهم.