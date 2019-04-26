قال الفريق عبدالمنعم الطراز رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنّ مبادرة "الحزام والطريق" شهدت مشاركة كبيرة من الجانب الصيني، حيث تواجد رجال الصناعة في الصين من أكبر الشركات الصينية بمجالات الصناعة، سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو شركات قطاع خاص، لكنها كبرى الشركات العالمية التي لها مصانع في أنحاء العالم كافة.

وأوضح الطراز أنّ شركة أفيك الصينية فازت اليوم بمناقصة القطار المكهرب في مصر، والرئيس ضغط عليها في اختصار المدة الزمنية للتنفيذ، وضغط عليها في زيادة عدد العاملين المتدربين في الصين ومصر.

وأضاف الطراز خلال حواره مع دينا سالم، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ مجال النقل شهد مشاركة من أكبر شركتين من الصين، وهي شركات للوحدات المتحركة للسكة الحديد أو للقطار السريع، أو للقطار المكهرب، ولديهم نحو 5 مصانع متخصصة في هذه الصناعة بدرجة عالية جدا من التقدم والتكنولوجيا، وهذه الشركات مشاركة ومساهمة في المشروعات المطروحة في مصر، سواء القطار المكهرب أو السريع، وهذه الشركات عملاقة ومعروفة.

وتابع الطراز أنّ الصين حققت على مدار الـ40 عاما الماضية معجزات بالمقاييس كافة، والرئيس عبدالفتاح السيسي قال إنّ مصر تنظر للتجربة الصينية على أنّها نموذجا يحتذى به، وطلب من الشركات الصينية المساهمة في تعميق الصناعة في مصر وإنشاء شركات مشتركة، خاصة في ظل توافر إرادة سياسية حقيقية لدفع عجلة التنمية في مصر، موضحًا أن السيسي طالب الشركة باختصار المدة من 24 شهرًا لـ18 أو 16 شهرًا.