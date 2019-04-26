نظمت اليوم الجمعة، مديرية الشباب والرياضة بالغربية، ماراثون لرياضة الجري بمدينة طنطا تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة" ضمن فعاليات المشروع القومي للفتيات والمرأة بمشاركة 200 فتاة، بدأت فعاليات الماراثون من كوبري چيهان حتى النصب التذكاري للشهداء باستاد طنطا.

تأتي فعاليات الماراثون في ظل احتفالات محافظة الغربية بالذكري الـ 37 بأعياد تحرير سيناء، وانطلاقا من مبادرة وزارة الشباب والرياضة "الرياضة أسلوب حياة"، ويهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة، لتصبح عادة نظرا لما تمثله الرياضة من فائدة تعود على جسم وصحة الإنسان.

شهد الماراثون الدكتور أيمن عقبه وكيل المديرية لشئون الرياضة نائبا عن أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، وشويكار الخطيب مدير عام الرياضة، والدكتور محمد منصور مدير عام إدارة شباب طنطا ثان، وفي نهاية الماراثون تم توزيع 50 هديه عبارة عن كتاب الله المصحف الشريف ابتهاجا بحلول شهر رمضان الكريم.