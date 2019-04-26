"الطراز": السيسي طالب الشركات الصينية بإشراك حقيقي في الصناعة

شرح الفريق عبدالمنعم الطراز، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقائه مع الشركات الصينية طلب منهم لقاءات محددة من الشركات، وطلب من الشركات أن يكون هناك إشراك حقيقي في الصناعة والنقل التكنولوجي والتوطين التكنولوجي في مصر، وبالتالي عمل بروتوكول تعاون ينص على أن نسبة الصناعة المحلية في مشروع القطار المكهرب والسريع، لا تقل عن 46%، وهي أعلى نسبة للبدء.

وأضاف الطراز، خلال حواره مع دينا سالم، على شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الهيئة العربية للتصنيع لديها مصنع سيماف للسكة الحديد، وهو المصنع الوحيد المرخص له العمل بصناعة السكة الحديد بمصر وشمال أفريقيا، وهو منشأ منذ عام 1957، لافتا إلى أن مصر لديها أعرق سكة حديد بالقارة الأفريقية وثاني أعرق سكة حديد في العالم، وأول مصنع في المنطقة العربية وأفريقيا، وهذا المصنع أنتج ما يقرب من 20 ألف وحدة متحركة من عربات السكة الحديد للركاب والبضائع وغيرها وصنع بعض وحدات مترو الأنفاق.

وشدد "الطراز" على أن المصنع لديه قاعدة صناعية جيدة جدا، ولديه خبرة ولكن المطلوب أن يتوائم المصنع مع وسائل النقل الحديثة اليوم كالقطار المكهرب، وقطار المونوريل، والوسائل الأخرى الحديثة.