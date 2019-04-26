أطلقت منظمة المرأة العربية بالتعاون مع المكتب الاقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات ITU، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، مسابقة لتحفيز الإبداع الرقمي لدى الفتيات والنساء وتشجيع الابتكارات لحل المشاكل التي تواجه مجتمعاتهن.

وشروط المسابقة هي: "أن يكون العمر من 15 إلى 22 في أول أكتوبر 2018، والتمتع بجنسية إحدى الدول العربية في منظمة المرأة العربية.

وهدف المسابقة تشجيع الفتيات على الإبداع وطرح الأفكار المبتكرة للانخراط في وظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو مرتبطة بها، والاستفادة من مهاراتهن الرقمية من أجل تطوير الأفكار والتطبيقات التي تهدف لحل المشاكل التي تواجه مجتمعاتهن.

ويمكن الاشتراك في المسابقة من هنــــــا، من يوم 25 أبريل حتى 1 أكتوبر القادم، ثم تحديد مشكلة تواجه مجتمع المرأة، ثم تصميم وبرمجة تطبيق رقمي لحل هذه المشكلة.

ومجالات المسابقة هي التطبيقات المتنقلة أو تطبيقات المحمول، تحسين الصحة، التعليم (أساليب مرنة ومتنقلة)، التنقل الآمن والسلامة على الطرق، الحد من العنف ضد المرأة، تحسين الانتاجية الريفية، مساعدة الشركات الناشئة الالكترونية وريادة الأعمال الالكترونية.