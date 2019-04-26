أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والمشرف على كلية الطب، حالة الطوارئ ورفع حالة الاستعدادات القصوى داخل مستشفيات أسيوط الجامعية وذلك تزامنا مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وكلف رئيس جامعة أسيوط، الدكتور حسن عبد الطيف، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية بمتابعة تنفيذ توجيهاته بشأن منع إجازات الأطباء والتمريض بقسم الاستقبال العام، ووحدات الطوارئ والحوادث خلال الأيام المقبلة ، مع تشديده على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات بالتواجد داخل أقسام الاستقبال و توفير كميات كافية من المواد الطبية اللازمة لإسعاف الحالات المرضية الطارئة وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم مع الحفاظ على أماكن شاغرة من الأسرة ووحدات العناية المركزة تحسباً لأي ظروف طارئة.

كما شدد الدكتور طارق الجمال على ضرورة زيادة الكميات المتوفرة من أكياس الدم والأدوية المضادة للسموم لمواجهة أية احتمالات لاستقبال حالات تسمم غذائي التي من الممكن أن تنجم من تناول الأسماك الفاسدة خلال شم النسيم.