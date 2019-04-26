شارك الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، في اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والتي تعقد بدولة الكويت في إطار الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية.

وقال وزير الزراعة إنه تم خلال الاجتماعات مناقشة الإنجازات والمشروعات التي تمت خلال العام الماضي، ومن بينها المساهمة في مشروع إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية في مصر.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على اختيار مصر لرئاسة اجتماعات مجلس المحافظين بالهيئة، للدورة التي من المقرر عقدها بالمغرب في أبريل 2020.

وأوضح أن المجلس وافق على البرنامج الاستثماري للهيئة في العام القادم، بمبلغ 30 مليون دولار، ومن المقرر دراسة طلب الهيئة لتخصيص 100 ألف فدان لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، في إطار مشروع المليون ونصف فدان بمصر.

وأكد "أبوستيت" أن استثمارات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي فى مصر، تبلغ حوالي 500 مليون جنيه، منها مصنع إنتاج سكر من البنجر بالفيوم، وشركة المنيا لفرز وتعبئة الخضروات والفاكهة بغرض التصدير.