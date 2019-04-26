أكدت السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد، اليوم الجمعة، أن الفساد يستشري في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءًا من القمة، مشيرة إلى أن ثروة المرشد الإيراني علي خامنئي تقدر بـ200 مليار دولار.

وذكرت السفارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن الكثير من أبناء الشعب الإيراني يقعون تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد 40 عامًا من حكم الملالي.

كانت الولايات المتحدة قررت، الاثنين الماضي، عدم تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني بحلول مايو المقبل، لـ8 دول حصلت عليها في ديسمبر الماضي.