تركيا تنفي إلغاء اتفاقية "سواكن" مع السودان

نفت وزارة الخارجية التركية، ما تردد بشأن إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة مع السودان بشأن جزيرة سواكن، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال حامي أكسوي المتحدث باسم الخارجية التركية في بيان، إنّ الأعمال مستمرة هناك، بينما تحدّثت وسائل إعلام وتقارير، عن مهلة منحها السودان لتركيا لإخلاء جزيرة سواكن، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين البلدين هناك.

وبحسب الاتفاق، وافق السودان في العام 2017 على تطوير تركيا لجزيرة سواكن على شاطئ البحر الأحمر، وتعد الجزيرة مقصدا سياحيا ومحطة للحجاج في طريقهم إلى مدينة مكة المكرمة، وتم الاتفاق على بناء مرسى لاستخدام السفن المدنية والعسكرية.

وتتولى شركة "تيكا" التركية ترميم الآثار العثمانية، بينها مبنى الجمارك ومسجدي الحنفي والشافعي التاريخيين في الجزيرة.