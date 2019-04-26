مسيحيو إثيوبيا يحتفلون بيوم الجمعة العظيمة

احتفل مسيحيو إثيوبيا، اليوم، بما يعرف باسم الجمعة العظيمة وهي الجمعة التي تسبق عيد القيامة المجيد أو عيد الفصح، وفي الديانة المسيحية، فإن تلك الجمعة هي التي شهدت صلب المسيح وتعذيبه.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أنه في هذا اليوم، تجمع المؤمنون في الكنائس للصلاة معًا والتوبة من أجل خطاياهم بالصيام حتى الساعة 10 مساءً، حتى أن البعض مستمر في الامتناع عن أي نوع من الطعام والشراب حتى عيد الفصح.

وأوضحت الوكالة الإثوبية، أن اليوم هو جزء من أسبوع الاحتفال الطويل بمعاناة يسوع المسيح وصلبته، خصوصًا بين أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، مضيفة: "يلاحظ المؤمنون اليوم من خلال يوم كامل من الصيام والصلوات والاستسلام مرارًا وتكرارًا يطلبون العفو من الله".

وأشارت الوكالة الإثيوبية، إلى أن الجمعة العظيمة وتعرف بعدة أسماء أخرى منها جمعة الآلام هو يوم احتفال ديني بارز في المسيحية وعطلة رسمية في معظم دول العالم، يجرى من خلاله استذكار صلب يسع وموته في الجلجثة ودفنه، وتعتبر جزءًا من الاحتفالات بعيد القيامة وتكون في يوم الجمعة السابقة له، وتتزامن في التوقيت الغربي مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

من الأسماء الأخرى التي تعرف بها هذه المناسبة هي الجمعة السوداء والجمعة الجيدة والجمعة المقدسة والجمعة الحزينة وجمعة عيد الفصح.