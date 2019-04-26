اجتمع اليوم الجمعة، مجلس إدارة مركز التجارب والبحوث الزراعية التابع لجامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبد الله عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود عبد الهادي مدير المركز، والمهندس عمر درويش رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، لأول مرة بمقر المجلس بقرية شوشة بمركز سمالوط؛ للوقوف علي آخر التطورات وبحث سبل تطوير جميع قطاعاته من زيادة العمالة وحفر الآبار في المناطق الجديدة المستهدف استغلالها وصيانة الآبار الإرتوازية، وشق شبكات الري الجديدة، وزيادة رؤوس الماشية بالقطاع الحيواني، وذلك لحسن الأداء ورفع الإنتاج بجميع قطاعات المركز المختلفة.

وتفقد رئيس الجامعة قطاعات الخضر، والمحاصيل، والفاكهة، والانتاج الحيواني والطب البيطري، والآلات والمعدات، والمساحات الجديدة المزروعة في إطار خطة العمل بالمركز لأصناف القمح والبرسيم الحجازي، والفول البلدي، والكراوية والكاركاديه والتين الشوكي، والمساحات المزروعة بالزيتون والجوافة، وتفقد شبكات الري الجديدة والصوابات الزراعية لمحاصيل الخيار والكوسة، وقطاع الإنتاج الحيواني للأغنام والأبقار.

أشاد "عبد النبي" بالتطور الملحوظ بالمركز خلال الفترة الأخيرة نظرا لما تم إدخاله من تطوير ودعم انعكس على أداء المركز بصفة عامة وزيادة إنتاجية الفدان من معظم المحاصيل الزراعية بصفة خاصة، مؤكداً أن الجامعة تستهدف أن يحقق المركز الاكتفاء الذاتي للمواد الغذائية بالمدن والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى بيع فائض الإنتاج للصرف منه على تطوير المركز بجميع قطاعته الخدمية.

قال "عبد النبي" إن الجامعة تسعي حالياً لزيادة الرقعة الزراعية بالمركز والتي تضم أكثر من 950 فدانا واستغلالها الاستغلال الأمثل بزراعة جميع الآراضي المتبقية، والبدء في حفر آبار جديدة، وتعميق الأبار الموجودة وشبكات الري بالمنطقة إلى جانب إنتاج الشتلات والأصناف ذات الجودة العالية، مؤكداً أن الجامعة تقدم كافة الدعم المادي، لجميع القطاعات داخل مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة للقيام بالدور المنوط به خدمياً وانتاجياً وتعليميا.