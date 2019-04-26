تبدأ جمعية "مواطنون ضد الغلاء" مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم الطازجة، وهي المبادرة التي تنطلق من محافظة الدقهلية والشرقية والمنوفية والقليوبية، وعدد من المدن الجديدة.

وذكرت الجمعية في بيان لها أن المبادرة تسعى لخفض أسعار اللحوم، بحيث يتراوح سعر كيلو اللحم البقري الطازج السوداني من 70 إلى 75 جنيها للكيلو البقري الطازج المشفى، وكيلو اللحم الضاني من 85 إلى 90 جنيها للكيلو، وكيلو اللحم البلدي البقري الطازج من 90 إلى 95 جنيها.

وأكد وائل السنوسي مدير المشروع القومي لمحاربة الغلاء أن هذه الأسعار سوف يستمر العمل بها حتى عيد الأضحي المبارك، مالم يحدث أي تغيرات سعرية في السوق السوداني فيما يتعلق بالوارد من دولة السودان، وفي السوق المصري فيما يتعلق باللحوم البلديه.

وقال محمود العسقلاني رئيس الجمعية إنهم يسعون لتقديم أسعار استرشادية يمكن الاسترشاد بها والقياس عليها، حتى ولو جرت زيادات طفيفة عليها لدى محلات الجزارة و"الهايبر ماركت" والسلاسل التجارية الكبرى.

وأضاف "العسقلاني" أن الجمعية تدرس خلال المرحلة المقبلة التدشين لسلاسل تجارية في اطار فكرة "هايبر المستهلكين"، والذي يتم من خلاله استقطاب تجار تعاونيين للسلع الغذائية، يقبلون بهوامش أرباح منخفضة تحقق لهم منفعة محدودة مستمرة، وتحقق للمستهلكين تيسيرا ومساعدة على مواجهة أعباء الحياة.