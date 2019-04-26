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افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية فعاليات معرض سوبر ماركت "أهلا رمضان" برفقة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحضور أحمد جمال نائب المحافظ ، والمحاسب محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، وقيادات المديرية بأرض المعارض.

تشارك في فعاليات المعرض أكثر من 60 شركة من قطاع الأعمال، متمثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات التابعة لها، وشركات ومصانع القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، والمشروعات الإنتاجية للقوات المسلحة، ومشروع "أمان"، لوزارة الداخلية، والذي سيستمر من اليوم إلى العاشر من رمضان، ويتوافر به جميع السلع الغذائية، والمعلبات والمنظفات، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والمشغولات اليدوية والأجهزة الكهربائية، بأسعار تنافسية.

وتقل أسعار المعروضات عن الأسواق بقيمة تصل لـ20%، وقامت مديرية التموين بعمل مكتب لتلقي الشكاوى الخاصة بالجودة والأسعار، وتوافر السلع لزوار المعرض، وقام المحافظ والوفد الرفيع المرافق له بالمرور على جميع الشركات العارضة، والتأكد من توافر السلع و أسعارها والتخفيضات المنوطة بها، وكذلك جودتها، ومقابلة المواطنين زوار المعرض، وسؤالهم عن جودة السلع والأسعار.