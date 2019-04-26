الجيش الكندي ينتشر في العاصمة أوتاوا لمواجهة الفيضانات الربيعية

وصل أفراد من قوات الجيش الكندي، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة الفيدرالية أوتاوا للتعامل مع الفيضانات الربيعية، مع استمرار ارتفاع مستوى المياه في نهر أوتاوا واستمرار هطول الأمطار، ووصلت عناصر الجيش إلى المناطق الريفية الشمالية الغربية لأوتاوا بخليج كونستانس قبل الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة، حيث كان السكان والمتطوعون يملؤن أكياس الرمل لعدة أيام.

ومن المتوقع أن يتم نشر حوالي 400 جندي في المناطق الرئيسية للمساعدة في تجهيز وملئ أكياس الرمال وغيرها من الجهود. ويأتي ذلك بعد إعلان المدينة في حالة طوارئ، ولم يمض وقت طويل على إصدار "هيئة البيئة الكندية" تحذيرات بهطول ما يصل إلى 35 ملم من الأمطار.