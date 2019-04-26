مطالب برلمانية بزيادة مخصصات التأمين الصحى فى الموازنة الجديدة

تواصل اللجان البرلمانية، خلال الأيام المقبلة، مناقشة مشروع موازنة السنة المالية الجديدة، حيث تناقش لجنة الصحة الموازنات الخاصة بوزارة الصحة وقطاع التأمين الصحى، وسط مطالب برلمانية بزيادتها لسد احتياجات جميع الفئات، وتقدر مخصصات قطاع الصحة بمشروع الموازنة بـ73.063 مليار جنيه، بزيادة قدرها 11.252 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالى الحالى.

مبادرة حكومية لمشاركة المواطنين فى اختيار مشروعات المحافظات

ويبلغ إجمالى موازنة التأمين الصحى نحو 2 مليار و96 مليون جنيه، منها 351 مليوناً لدعم التأمين الصحى لـ23.4 مليون طالب، و227 مليون جنيه لـ15 مليوناً و170 ألف طفل دون سن المدرسة، و166 مليوناً للتأمين الصحى على 830 ألف امرأة معيلة، ومليار جنيه لدعم تأمين غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى. وقال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، لـ«الوطن»، إن اللجنة ستبدأ مناقشة الموازنات المخصصة للصحة والتأمين الصحى القديم والشامل، الذى يبدأ تطبيق أولى مراحله فى بورسعيد، يوليو المقبل.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة تضع نصب عينيها الموازنة المخصصة لقطاعَى التعليم والصحة، وقال: «اللجنة ستخصص شهر رمضان لعقد اجتماعات متتالية لمناقشة بنود الموازنة الجديدة، وهناك اتفاق على تقديم مناقشة الموازنة المخصصة لوزارة الصحة ودعوة وزيرة الصحة للحضور لعرض مطالبها».

وتابع: «الوزير اللى مش هييجى ذنبه على جنبه ومايرجعش يشتكى».

وأعلنت وزارة المالية مبادرة للمشاركة المجتمعية فى السياسة المالية للدولة عبر تنظيم ورش عمل يشارك بها قيادات الوزارات فى المحافظات لعرض ومناقشة برامج الموازنة مع المواطنين وأجهزة المحليات.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن المبادرة تأتى فى إطار حرص الدولة على مشاركة المجتمع المدنى فى اختيار المشاريع العامة المنفذة بالمحافظات، والتى تمولها الخزانة من ضرائب المواطنين، الذين سيلعبون دوراً فى اختيار وتحديد المشاريع ذات الأولوية لهم