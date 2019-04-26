«التنمية المحلية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال «شم النسيم»

وجّه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجات الاستعدادات القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع والقيامة، وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أى أعطال فى المرافق والخدمات، ورفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق العامة، واتّخاذ ما يلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضارى الذى يليق بها.

ضبط 12 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 13 محافظة خلال أسبوع.. و«عبدالعال»: تجهيز الحدائق لاستقبال المواطنين

وأكد «شعراوى»، فى بيان اليوم، أن «غرفة العمليات المركزية بالوزارة تعمل على مدار 24 ساعة، وتتابع مع غرف عمليات المحافظات حل أى شكاوى عن أى قصور فى توفير الخدمات والسلع الحيوية فى الأحياء والمدن والمراكز والقرى وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة والأماكن السياحية بالمحافظات وفتح الشواطئ العامة لاستقبال المواطنين».

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار ومصادرة السلع الفاسدة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار ومتابعة تشغيل المخابز ومستودعات البوتاجاز مع تكثيف أعمال النظافة والحملات، لإزالة أى إشغالات فى الشوارع ومنع إقامة أسواق أو شوادر عشوائية.

فيما أعلنت وزارة الزراعة اليوم، ضبط 12 طن دواجن ولحوم وأسماك مجمّدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه بـ13 محافظة، أبرزها «القاهرة، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية»، حيث تم تحرير 68 محضراً بتلك المخالفات والتحفّظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

فيما أعلنت محافظة الجيزة حالة الطوارئ فى جميع القطاعات الخدمية لتأمين احتفالات المواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وأجهزة المرافق، بتشكيل فرق طوارئ لإصلاح أى أعطال فى المرافق أو الخدمات العامة، وتشكيل غرف عمليات لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين، موجّهاً بتنفيذ الحملات على محال بيع الأسماك والرنجة بأنحاء المحافظة، وضبط أى كميات فاسدة قبل وصولها إلى المواطنين، وذلك من منطلق القيام بدورها المهم فى خدمة المواطن وحمايته من الغش والتدليس.

وأصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليماته بتجهيز وإعداد الحدائق المختلفة لاستقبال المواطنين وزائريها، برفع كفاءة الحدائق والتأكد من صلاحية ألعاب الأطفال وتوفير كل الاحتياجات للمواطنين.

وأشار «عبدالعال»، إلى اهتمام المحافظة بالتوسع فى المسطحات الخضراء وإنشاء حدائق جديدة وزراعة الأشجار على جانبى المحاور والشوارع الرئيسية والجزر الوسطى، منوهاً بضرورة تفتيش الحقائب قبل دخول الحدائق، والتنسيق مع جميع أقسام الشرطة لدعمها بقوات من الشرطة خلال أيام الاحتفالات، وتوزيع أكياس على المواطنين لإلقاء القمامة.