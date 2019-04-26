اتفقت الولايات المتحدة، مع روسيا والصين، اليوم الجمعة، على انسحاب منظّم للقوات الأجنبية من أفغانستان، وهو بند أساسي ضمن اتفاق السلام الذي تجري واشنطن مفاوضات بشأنه، والتقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، مسؤولين من روسيا والصين وذلك في إطار مساعيه لإيجاد إجماع دولي يدعم جهوده لإنهاء الحرب في أفغانستان.

ودعا بيان مشترك للدول الثلاث، إلى عملية سلام يقودها أفغان وتشمل كافة الأطراف الأفغانية، مشددا على عدد من النقاط الرئيسية التي يتوقّع أن يتضمّنها أي اتفاق محتمل، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في البيان، "يدعو الأطراف الثلاثة إلى انسحاب منظّم يتّسم بالمسؤولية للقوات الأجنبية من أفغانستان كجزء من عملية سلام شامل".وأعلنت الدول الثلاث أن "طالبان" تعهّدت مقاتلة تنظيم "داعش" الإرهابي وقطع العلاقات مع "تنظيم القاعدة".

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن "طالبان"، تعهّدت عدم السماح باستخدام المناطق التي تسيطر عليها منطلقا لتهديد أي دولة أخرى، وتعهدت بمنع أي تجنيد أو تدريب أو تمويل للإرهابيين.