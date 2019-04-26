قال الفنان محمد صبحي، إنه يجب توعية الآباء والأمهات بشأن تربية الأبناء، موضحًا أن بناء الإنسان في حاجة إلى ثقافة تراكمية.

وأضاف صبحي، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "ten": "المجتمع متكامل ولما هنخاطب فئة كأننا خاطبنا الفئات الأخرى، لأن المجتمع متكامل زي الطفل والرجل والمرأة والعجوز".

وأوضح: "مفيش حاجة اسمها المساواة بين الرجل والمرأة، دي معركة خاسرة، لازم المرأة تطلب ما تستحقه، لأنها متكاملة مع الرجل، والمواطن سواء أكان مرأة أو رجلًا أو طفلًا سيكون له حقوق".