دشنت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء، مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية.

عقد قصر ثقافة شرم الشيخ ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "ألوان الطيف" بمشاركة عدد من رواد القصر، لرسم لوحات فنية معبرة عن ألوان الطيف باستخدام ورق الكانسون والألوان الفلوماستر والخشب.

كما أعد قصر ثقافة طور سيناء بمركز الساحل الرياضى بالطور العاصمة ورشة مواهب لرسوم الأطفال بعنوان "علم مصر" لرسم لوحات فنية معبرة عن علم مصر باستخدام الألوان الشمع والفلوماستر والخشب مع ورق البريستول ومشاركة عدد من رواد المركز الرياضى بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشئ.

بينما أقام نادى التكنولوجيا بقصر ثقافة طور سيناء محاضرة تكنولوجيا بعنوان "شبكات الكمبيوتر" تناولت الشبكات من حيث المفهوم والنوع والأساليب والبرامج الحديثة لتأمين الثغرات البرمجية.