علق الإعلامي عمرو أديب على صورة النجم المصري الكبير محمد صلاح، مع رامي مالك الممثل الأمريكي، المصري الأصل، قائلًا إنها صورة لكل شاب: "لو عاوز تعمل أي حاجة هتعملها".

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "الصورة دي مش للسوشيال ولا للمنجهة، لكن دي للي عاوز يعمل حاجة هيعملها، هي عشان نتعلم منها وأنا أولكم، لأنهم حققوا نجاحات كبيرة في وقت قصير جدا".

وتابع: "أنا مبسوط من صلاح وهو واقف زي الطاووس وكان منبهر بنفسه ومن حقه يشعر إنه عظيم".

وكان صلاح ورامي مالك قد حضرا حفل مجلة تايم الأمريكية، التي كرمت فيها أكثر 100 شخصية تأثيرًا على مستوى العالم.