طالب الفنان محمد صبحي، وزارة الثقافة، بإعلان خطة كاملة لبناء الإنسان، "مينفعش قصور الثقافة تعمل أعمال مبهمة".

وتساءل "صبحى"، خلال استضافته ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية "TEN"، عن إغلاق وزارة الثقافة مسارحها أمام الجمهور والفنانين، "هما مش عايزين يعلنوا الخطة ليه هو سر".

وتابع: "الوزارة معنية باستنهاض جميع الفنانين والشعراء والأدباء والنحاتين والفنانين التشكيليين، حتى يقفون بجانبها في تطويرها.. وزارة الثقافة مش مسرحيات بس".

موضحا أنه في إحدى المرات طالب الوزارة بعرض إحدى مسرحياته وطلبت منه 60 ألف جنيه مقابل إيجار ليلة واحدة على المسرح، "أدفع 60 ألف جنيه علشان تتشرف الوزارة بعرض مسرحية ليا".