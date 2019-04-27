الدوري الإنجليزي وليفربول والبحيرة.. أبرز ما بحث عنه مصريين عبر "جوجل"

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تمكن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، من اعتلاء صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، جاء هذا بعد الهدف الذي سجله صلاح في شباك هدرسفيلد خلال المباراة المقامة بينهما على ملعب أنفيلد في إطار منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يفض الاشتباك مع الجميع ويغرد في الصدارة

ليفربول ضد هدرسفيلد

تغنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بلاعبه المصري محمد صلاح عقب تألقه أمام هيردسفيلد في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب أنفيلد والتي انتهت بفوز الريدز بخماسية نظيفة.

كلوب: صلاح لا يصدق.. ليفربول في الصدارة بفضل تألقه

البحيرة

أقدمت 3 فتيات بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، على الانتحار، إثر تناولهن أقراص حفظ الغلال السامة، بسبب مرورهن بأزمة نفسية.

أزمة نفسية تقتل 3 فتيات في مركز واحد بالبحيرة.. أكبرهن 17 سنة