من المقرر عرض المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، خلال رمضان المقبل، والمسلسل تجربة جديدة ومميزة حيث يسرد حياة بعض الطالبات الكويتيات أثناء بعثتهم ودراستهم في القاهرة، خلال خمسينيات القرن الماضي.

ويلقى العمل الدرامي الضوء على قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، فلكل منهن قصة مختلفة، ويعتبرن أول دفعة تأتي للقاهرة للدراسة، ويسرد المسلسل كيف كانت رحلتهم وتفاصيلها.

يضم المسلسل مجموعة من نجوم الدراما في الخليج ومصر، فهو من بطولة الممثل الكويتي بشار الشاطي والممثلة والمخرجة الكويتية فاطمة الصفي، والممثل السعودي مهند الحمدي والممثل البحريني خالد الشاعر، ومن مصر يشارك كل من الفنانة أحلام الجريتلي ورانيا منصور ونيرمين ماهر.

مشاركة المصريين في المسلسل لم تكن على مستوى التمثيل فقط، فقد وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار مصطفى الحلواني وصمم الديكور المهندس رمسيس سليم، ومصممة الملابس منى عبد السلام.

المسلسل من تأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة والتي تعتبر من أشهر المؤلفين في الدراما الخليجية، حيث قدمت من قبل ما يتجاوز العشرة أعمال درامية، كان بينها المسلسل المصري "سرايا عابدين" الجزء الثاني في عام 2015.

ومسلسل "دفعة القاهرة" للمخرج البحريني على العلي، والذي أخرج عددا من المسلسلات الخليجية في الكويت والبحرين.