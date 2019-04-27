وقع البنك العقاري المصري العربي قبل أيام بروتوكول مع الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي، بهدف تعزيز أطر التعاون في دعم وتأهيل أجيال مصرفية جديدة والاستثمار في العنصر البشري، وسد الفجوة بين التعليم والتوظيف، كونهما خطوتان متعاقبتان هامتان في مستقبل الشباب المصري.

ويأتي البروتوكول من أجل الارتقاء بمستوى أداء العمل والعاملين، في أن واحد وزيادة الحس المصرفي لدى شباب الجامعة، وعائلتهم لخلق بيئة مصرفية صحية تدعم الشمول المالي وجذب عملاء جدد بالبنك، والترويج عن منتجات التجزئة المصرفية بالبنك، وخاصة القرض الشخصي التعليمي.

وذكر البنك في بيان له صباح اليوم أن بروتوكول التعاون وقعه مدحت قمر نائب رئيس مجلس إدارة البنك، بالإنابة عن عمرو كمال رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمود السيد أحمد جاد الله عميد الأكاديمية.

وأضاف أن تلك الخطوة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك على كافة الأصعدة للتطوير والإصلاح، فضلا عن تفعيل دور البنك الوطني تجاه المجتمع، من خلال تدعيم الخدمة المجتمعية في مجال التعليم.

وشهد مراسم التوقيع هناء الهلالي المستشار التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي، وهبة تراضي نائب رئيس مجموعة محفظة رأس المال البشري، ومايكل سمير مسؤول ريادة الأعمال بمجموعة محفظة رأس المال البشري، ومن جانب البنك العقاري المصري العربي ماهر محمد صلاح حافظ، وكيل القطاع القانوني بالأكاديمية.