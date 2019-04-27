قال الدكتور محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، إنّ مصنع 200 الحربي يستعد لانطلاقة جديدة بالمشاركة في مشروع تصنيع الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع شركة فوتون الصينية لإنتاج 500 أتوبيس سنويا على مدار 4 سنوات.

وأوضح العصار أنّ مصنع 200 الذي يتولى إنتاج وإصلاح المدرعات، يشارك في عملية التصنيع بنسبة 45% أمام الجانب الصيني لإنتاج 2000 أتوبيس، بموجب اتفاقية التعاون التي تم توقيعها اليوم في الصين على هامش منتدي الحزام والطريق، في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التعاون مع الشركات العالمية، لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم، وبينها تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، وجاءت الاتفاقية بحضور وزيري الإنتاج الحربي والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

ولفت وزير الإنتاج الحربي، إلى أنّه نظرا لما يمتلكه مصنع 200 الحربي من إمكانيات تصنيعية وبنية تحتية تساعد على نجاح تنفيذ المشروع، تهدف الاتفاقية لتصنيع 2000 أتوبيس كهربائي على مدار 4 سنوات بمصنع 200 الحربي وبنسبة تصنيع محلي 45%، ومن المقرر أنّ يتبع هذه المرحلة مراحل أخرى لتوطين الصناعة في مصر، وكذا تصنيع أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، وأهدت شركة "فوتون" الصينية عقب توقيع الاتفاقية، مصنع 200 الحربي أتوبيس مفصلي كهربائي يسع لـ180 راكبت، لتجربته في مصر.

من جانبه، أعرب المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، عن ثقته في تنفيذ بنود الاتفاقية ونجاح وزارة الإنتاج الحربي، في نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية، لما تتمتع به من مقومات صناعية وعمالة بشرية مؤهلة، وكذلك للمناخ الاستثماري الجاذب وقانون الاستثمار الجديد، الذي يتيح الكثير من المزايا الاستثمارية للشركات العالمية للدخول في السوق المصري، وعمل شراكات صناعية واقتصادية مع الحكومة المصرية وشركاتها.

بدوره، أكد لو يونجي رئيس مجلس إدارة شركة فوتون الصينية، رغبته في التعاون مع شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربي، في تصنيع المركبات الكهربائية لما تتميز به من إمكانيات تكنولوجية عالية وعمالة مدربة على مستوى عال، ولما يتوفر بها من خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية، ما يساعد على نجاح توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة فوتون الصينية، أنّ شركته تنقل أحدث التكنولوجيات العالمية لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات في هذا المجال، موضحا الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية والعالمية.

وسبق توقيع البروتوكول زيارة من الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي لشركة فوتون الصينية، للاطلاع على خطوط إنتاجها وبحث أطر التعاون، وذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفد من الوزراء لدولة الصين، وذلك للمشاركة في قمة منتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي، التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين.