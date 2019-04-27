محافظ أسيوط يوجه بإزالة معوقات تنفيذ قناطر ديروط الجديدة

وجه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة.

وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية (5.854 مليار ين ياباني أي ما يعادل نحو 57 مليون دولار أمريكي)، ويعد أحد المشروعات القومية الهامة التي تنفذ ضمن خطة تنمية الصعيد.

وشدد على أنه لا تهاون في إزالة كل المعوقات والعقبات التي تواجه تنفيذ المشروع للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن وطبقًا للخطة الزمنية المحددة.

وأكد اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الخدمات المقدمة لمحافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، لمناقشة العقبات التي تواجه إنشاء مشروع قناطر ديروط الجديدة، بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس رفعت السيد مدير عام الإدارة العامة والدراسات بالخزانات بوزارة الموارد المائية والري، والمهندس حسن يونس أستاذ الطرق والكبار واستشاري المحافظة، والمهندس أحمد عبدالقادر للدراسات والتصميمات بالخزانات، والمهندس عبداللطيف أحمد مدير عام ري أسيوط، والمهندس رمضان كمال وكيل وزارة الري بأسيوط، والمهندس عزالدين محمود المهندس المقيم بمشروع قناطر ديروط الجديدة، ومحمود عطا نائب رئيس مركز ومدينة ديروط، والعميد أشرف مرسي مدير إدارة المرور، ومسؤولي هيئة المساحة والإدارات الهندسية والمرور والزراعة والتليفونات والسكة الحديد ومياه الشرب، وعدد من مسؤولي ومهندسي تنفيذ المشروع.

واستمع المحافظ، لفيديو توضيحي وشرح تفصيلي عن المشروع ومكوناته وأهميته والخطوات التي تم البدء في تنفيذها والعقبات والمقترحات التي يتم مناقشتها.

ووجه المحافظ، مسؤولي الجهات المعنية بالتنسيق مع أعضاء اللجنة ومسؤولي المشروع بالنزول على أرض الواقع ومعاينة الموقع والأماكن المقترحة التي يحتاجها المشروع كأماكن التجهيز والتشوين ووضع تصور شامل لكل التفاصيل الخاصة بالمرافق والبنية التحتية والفوقية وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع وتحتاج إلى تغيير لمسارها والخروج برؤية واضحة ومتفق عليها فضلاً عن تحديد مسار الكوبري الذي سيتم إنشاءه ومدى فاعليته في تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة.

وقال المهندس رمضان كمال وكيل وزارة الري بأسيوط، إن المشروع يساهم بشكل فعلي في خدمة عملية الري، وتحسين التحكم الكامل في المناسيب والتصرفات وتوزيع المياه وتدعيم نظام الإدارة المائية وتعزيز كفاءة استخدام المياه من أجل تحسين الإنتاج الزراعي لأكثر من 1.5 مليون فدان في محافظات (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة) من خلال استخدام التكنولوجيا اليابانية الفائقة فضلاً عن توفير ما يقارب من 9.6 مليار متر مكعب من المياه.

يذكر أن مشروع قناطر ديروط الجديدة، يأتي بديلاً عن القناطر القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي، لمرور 147 عامًا على إنشائها وتصل تكلفته إلى 5.854 مليار ين ياباني مقدمة كقرض ميسر من وكالة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" التابعة للحكومة اليابانية.