أعلنت محافظة الغربية عن الانتهاء من استعدادات شم النسيم، بتوفير كافة السلع الغذائية الخاصة بأعياد الربيع، وتوفير كافة الأدوية وأكياس الدم في كافة المستشفيات، والعمل على مدار الساعة في كافة القطاعات الخدمية.

وقال اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، إنه أصدر توجيهاته لرؤساء قطاعات الخدمات بالمحافظة بتوفير كافة الخدمات والسلع الغذائية خاصة الأسماك، بمختلف أنواعها والبيض، وباقي السلع الغذائية الأخرى، التي يكثر الطلب عليها في شم النسيم.

وأضاف في بيان صحفي أنه شدد على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال، وضبط أي تلاعب أو مخالفات أو استغلال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذا تشغيل المخابز بما يحقق وفرة في رغيف الخبز للمواطنين طوال اليوم، وإحكام الرقابة على المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية، وضمان سلامة التخزين والمعروض منها بالأسواق.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل غرف عمليات لتلقي بلاغات المواطنين بمختلف قطاعات الخدمات، والعمل على حلها فوراً، وتكثيف ورديات العمل في مختلف قطاعات المرافق والخدمات طوال 24ساعة، موضحا أن مجالس المدن استعدت لاستقبال أعياد الربيع.

وتم إعداد الحدائق والمتنزهات وتجهيزها وسيتم فتحها للجمهور منذ الصباح الباكر، وتكثيف حملات النظافة العامة من خلال ورديات عمل طوال 24 ساعة، والتنسيق مع شركة المسطحات المائية، بمراقبة ضفاف النيل بمدينتي زفتى وكفر الزيات، وتكثيف التواجد الأمني بها لمواجهة أي حالات طوارئ.