الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 34

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما توقع الخبراء أنّ تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي.

القاهرة 34 18

الإسكندرية 25 15

مطروح 26 14

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 22

سوهاج 36 19

الأقصر 37 20

أسوان 38 22