فيديو وصور| رسالة البابا تواضروس في عيد القيامة بـ19 لغة حول العالم

أرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة بابوية إلى أقباط المهجر بمناسبة عيد القيامة المجيد بحسب الاعتقاد المسيحي.

وقال القمص إبراهام عزمي، مسؤول المكتب البابوي للإعلام الدولي، إن الرسالة البابوية ترجمت إلى 19 لغة حول العالم، حتى يتسنى متابعتها لأكبر عدد بلغاتهم المتعددة.

وهنأ البابا في الرسالة الأقباط بعيد القيامة، قائلا: "أرجو أن يكون هذا العيد، عيدا مباركا وعيدا مفرحا، وعيدا نشعر فيه بالإيمان والرجاء والمحبة ولكن أعظمهن المحب"، مشيرا إلى أن "القيامة" هي أساس العقيدة المسيحية، وأن الفرح يأتي ليملئ قلب الإسنان بالحب.

رابط الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=5jvuygpp7wg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR03wTeJAIvHo0E3074BQVYVaHONpZ2z_h3gxJ3DeAQkow7-FPY-shBVRG0