ودّعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والسير جيفري آدمز، السفير البريطاني لدى مصر، وعدداً من قيادات الوزارة، صباح اليوم، أول بعثة من الأطباء المسافرين إلى إنجلترا للتدريب على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وضمت الدفعة الأولى 35 طبيباً من أصل 300 طبيب من المقرر سفرهم تباعاً للتدريب على منظومة "التأمين" بإنجلترا، وقالت الوزيرة للأطباء إنها حرصت على توديعهم بالمطار لرفع روحهم المعنوية، واصفة إياهم بـ"سفراء مصر بإنجلترا"، مشيرة إلى أن مصر ستظل داعمة لهم دائماً، وأنها تثق بقدراتهم العلمية والمهارية.

ووعدت "زايد"، بتوفير الكثير من البرامج التدريبية للأطباء في كثير من دول العالم في الفترة المقبلة، بما يخدم مصلحة المريض المصري، مشددة على أهمية الاستثمار في القوى البشرية وتدريبهم وفقاً لأحدث النظم التدريبية العالمية، لضمان نجاح منظومة "التأمين الشامل".

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن نظام التأمين الصحي بإنجلترا من أفضل أنظمة التأمين الصحي في العالم، لذا كان من الضروري الاقتداء بها للحصول على أفضل نتائج ممكنة، وبدء المنظومة بشكل قوي.

وأكدت وضع نظام رواتب عادل لكافة العاملين بالمنظومة الجديدة ينافس القطاع الخاص، حرصاً من الدولة على رفع أجور الأطباء والعاملين بالمنظومة الجديدة لجعلها جاذبةً لكافة الخبرات الطبية.