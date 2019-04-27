كشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزراء، عن استقرار الوزارة على الاستعانة برئيسة تمريض إنجليزية في كل مستشفى من مستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد لدى انطلاق المنظومة، بهدف وضع نظام تشغيل وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتدريب الأطقم التمريضية لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم.

وأضاف مجاهد في تصريحات صحفية عنه قبل قليل على هامش توديع وزيرة الصحة، وعدد من المسؤولين لأول دفعة أطباء تسافر إلى بريطانيا للتدريب على التأمين الشامل في مطار القاهرة، أنّ فترة التدريب أسبوع في إنجلترا، يتولى خلالها المتدرب التعرف على منظومة التأمين بشكل عام والميكنة ونظم الإحالة، فضلا عن التدريب على أساسيات طب الأسرة.

وتابع المتحدث باسم "الصحة": "بعد انتهاء فترة التدريب، يأتي المدربون من إنجلترا لتدريب الفرق الطبية على رأس العمل في المستشفيات"، موضحا أنّه يأتي وفقا للبروتوكول الذي تم إبرامه مع السفير البريطاني في هذا الشأن.

وتابع مجاهد أنّ وزيرة الصحة قالت خلال توديع الأطباء، إنّ جزءا من البرنامج التدريبي هو "التوأمة" مع مستشفيات القطاع الخاص، بما يساهم في رفع كفاءة العاملين، والتدريب على أفضل نظم التشغيل الحديثة والتي أثبتت نجاحها في مصر.