كشفت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة وتنمية البيئة، عن حرص الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، بمشاركة الجامعة بشكل قوي وفاعل في وقائع المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى باسم "صناعية مصر"، مشيرة إلى تكليف رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتواصل والتنسيق مع المنطقة الجنوبية العسكرية والجهاز التنفيذي للمحافظة وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع تحضيري نظمه قطاع خدمة المجتمع بالجامعة وذلك لوضع ملامح لبرنامج موسع تطلقه الجامعة خلال الفترة المقبلة في إطار مشاركتها في مبادرة صنايعية مصر، وذلك بحضور العميد أركان حرب بهاء الدين عبد الناصر نائبا عن اللواء أركان حرب توفيق خالد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وعدد من عمداء كليات الهندسة والتربية النوعية ورياض الأطفال والفنون الجميلة والزراعة والطب البيطري إلى جانب مديري الهيئات وممثلي الوزارات المختصة بأسيوط.

وأكدت الدكتورة مها غانم، استعداد الجامعة للتعاون مع كافة الأطراف بما يضمن وضع برنامج ناجح يستطيع أن يسهم في تحقيق أهداف المبادرة وسعيها في تدريب الشباب المصري على ممارسة أحد الحرف والصناعات التي تلبي احتياجات سوق العمل وتوفر لهم فرص عمل مثمرة وواعدة وذلك وفق رؤية علمية واضحة في ضوء ما تملكه الجامعة من إمكانيات علمية وبشرية متقدمة مع تحديد احتياجات كافة القطاعات المساهمة في المبادرة ووضع شروط للفئات المستهدفة من الشباب والمقرر استفادتهم من البرامج التدريبية المقدمة.

ومن جهته أشار العميد أركان حرب بهاء الدين عبد الناصر، إلى حرص المنطقة الجنوبية العسكرية على المشاركة في برنامج المبادرة وهو ما يأتي في إطار دور القوات المسلحة المصرية في المشاركة في مساعي تحقيق التقدم والتنمية في مصر ومساهمتها في تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تعمل من أجل تطوير الخدمات المقدمة للشعب المصري العظيم، مشددا على أهمية تكاتف كافة جهود المؤسسات والجهات المعنية التي يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف المبادرة واستثمار طاقات الشباب وتحسين مستوى أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة.

وتضمن الاجتماع التحضيري مناقشات موسعة حول رؤية كل كلية وجهة مشاركة في كيفية مساهمتها في المبادرة ورسم ملامح للبرامج المشمولة به وتوضيح الإمكانيات المتاح تقديمها من كافة الأطراف.