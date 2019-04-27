أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، قرار إدراج 20 متهمًا، على قوائم الشخصيات الإرهابية ورفضت المحكمة طعن المتهمين الذي طالبوا فيه بإلغاء قرار إدراجهم.

ونظرت المحكمة برئاسة المستشار فرحان بطران، طعن المتهمين الـ20 وبينهم 4 سيدات، وبذلك يكون قرار الإدراج نهائيا لمدة 5 سنوات لا يمكنهم الطعن عليه أمام "النقض" مجددا.

كانت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، نشرت قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال، بإدراج 20 متهمًا على قائمة الإرهابيين بينهم 4 سيدات على ذمة القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.