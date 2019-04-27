وافق مجلس جامعة مطروح، على إنشاء وحدة لرصد ودراسة المشكلات المجتمعية "وحدة ذات طابع خاص"، تابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، ووضع آليات لإنتاج النوابغ والمبتكرين والمتميزين في جميع المجالات، وأنهم قاطرة الانطلاق بمصر، ولابد من تغيير نمط التعليم والاهتمام بجودته.

من ناحية أخرى، وقعت جامعة مطروح، اليوم، خلال انعقاد المجلس برئاسة الدكتور محمد إسماعيل عبده رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بشأن تدريب طلاب الجامعة في الفترة الصيفية وتأهيلهم لسوق العمل، وعمل جلسات توجيه وإرشاد مهني لطلاب جامعة مطروح، وتوعيتهم بأهمية ريادة الأعمال وكيفية صياغة المشروعات.

وأشاد كل من الدكتور محمد إسماعيل رئيس جامعة مطروح، والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بالتعاون المتبادل بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم، مما ينعكس إيجابيا على طلاب الجامعة، حيث يساهم في توفير فرص عمل أفضل لشباب الجامعة، كما تابع مع عمداء الكليات الاستعدادات لامتحانات نهاية العام.