أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 18 سفينة، وتم تداول 44 ألف طن ألمونيوم، و506 شاحنة بضائع، و32 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 44 ألف طن ألومنيوم و169 شاحنة، و21 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 337 شاحنة بضائع، و11 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال خمس سفن، وهي ARK ROYAL، أمانة، الحرية1، النوي اكسبريس، وعزيز اكسبريس، بينما تغادر السفينة وادي طيبة.

وغادر الميناء بالأمس أربع سفن وهي أمانة، الحرية1، الحرية2، والنوي اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين إيلة وبريدج، ومغادرة السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن وهي سينا، إيلة، بريدج.